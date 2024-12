Taranto, schianto nella notte sulla Statale 7

TARANTO – Attimi di panico sulla SS 7, direzione Bari, dove un giovane di vent’anni ha perso il controllo della sua Fiat Punto, finendo violentemente contro il guardrail. L’incidente è avvenuto poco dopo le tre della notte appena trascorsa, l’allarme degli automobilisti di passaggio. Il giovane, seppur fortunatamente cosciente, è stato trasportato in ospedale per accertamenti medici, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente la Polizia di Stato e i sanitari del 118, che hanno assistito il conducente e gestito la viabilità, rallentando temporaneamente il traffico. La causa dell’incidente è ancora sotto investigazione da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.

