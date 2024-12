Incendio a Taranto: Paura in Via Cugini 19, evacuato uno stabile

TARANTO – Un incendio ha scosso la tranquillità dei residenti di Via Cugini 19, nella tarda serata di ieri. Poco dopo la mezzanotte, un appartamento ha preso fuoco a causa di un corto circuito che ha coinvolto un mobile e una lavatrice. L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme, ma non senza conseguenze. Il fumo denso e nero, sprigionato dall’incendio, si è rapidamente diffuso nell’androne del palazzo, costringendo gli abitanti a evacuare temporaneamente la struttura.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per prestare soccorso, sebbene fortunatamente non si segnalano feriti gravi. L’operazione di messa in sicurezza si è conclusa senza ulteriori danni, ma la paura tra i residenti è stata palpabile. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma la rapidità con cui è stato domato ha evitato scenari ben più gravi.

Foto Grancesco Manfuso



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author