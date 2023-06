Taranto: Redditi non dichiarati per 14 milioni, 17 denunciati

La Guardia di Finanza di Taranto ha condotto controlli su diverse imprese presenti nella provincia, scoprendo che hanno omesso di dichiarare oltre 14 milioni di euro di ricavi e hanno evaso circa 1,8 milioni di euro di IVA.

A seguito di queste irregolarità, sono state denunciate 17 persone per il presunto reato di non presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli accertamenti hanno coinvolto aziende attive nei settori della ristorazione, del trasporto merci, del commercio di prodotti alimentari e dei lavori edili, nonché alcuni titolari di studi professionali. Inoltre, è stata avanzata una richiesta di sequestro di beni per un valore superiore a 5 milioni di euro all’Autorità Giudiziaria.

