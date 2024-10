Taranto, picchia la compagna incinta: arrestato 41enne

La Polizia di Taranto ha arrestato un tarantino di 41 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia. La scorsa notte, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in una via del centro dove era stata segnalata l’aggressione a una donna incinta da parte del suo compagno.

Una volta sul posto, i poliziotti hanno subito individuato i due, entrambi con segni evidenti di una violenta colluttazione. È emerso che l’uomo, sotto l’effetto dell’alcool e spinto da una gelosia ossessiva, si sarebbe recato sotto l’abitazione della compagna e, dopo un’aggressione verbale, l’avrebbe colpita al volto, facendola cadere per terra.

Dai controlli effettuati nelle banche dati, si è scoperto che il 41enne ha numerosi precedenti penali ed era già destinatario del divieto di avvicinamento alla compagna, emesso dal questore di Taranto, Paola Dessì, poco più di un mese fa.

La vittima ha riferito alla Polizia che il compagno, con cui aveva iniziato una relazione circa un anno fa, negli ultimi mesi era diventato sempre più violento, soprattutto sotto l’effetto di droghe e alcool. Ha inoltre dichiarato che negli ultimi mesi si erano verificate almeno cinque aggressioni fisiche mai denunciate. Al termine degli accertamenti e dopo la querela della donna, l’uomo è stato arrestato.

