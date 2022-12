Taranto: Perrini, ‘Punta Penna cantiere infinito, troppi disagi’

Condividi su...

Linkedin email

“Il Ponte Punta Penna è fondamentale perché collega la città con la periferia e la provincia, il fronte adriatico con quello ionico. E’ evidente che i lavori in corso ormai da anni sono altresì fondamentali, soprattutto sul piano della sicurezza, ma per i tarantini iniziano a sembrare eterni”. Lo scrive, in una nota, Renato Perrini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che sottolinea: “A causa di numerose interruzioni o limitazioni al traffico, per molti risulta difficile raggiungere il posto di lavoro fuori città, così come molti studenti sono costretti a saltare la prima ora di lezione e per i forestieri è impossibile raggiungere il cuore della città con notevoli ripercussioni per i veicoli privati e per gli automezzi adibiti al trasporto merci, costretti a subire consistenti ritardi nella loro tabella di marcia”.

“Per questo – prosegue Perrini -, ho presentato un’interrogazione al presidente Emiliano e all’assessore ai Trasporti Maurodinoia per conoscere il cronoprogramma dei lavori. In modo particolare, quali lavori sono stati effettuati negli ultimi 36 mesi dall’ANAS e quante risorse sono state impegnate? Per i ritardi il governo regionale quali iniziative intende assumere di fronte a quelle che appaiono inadeguatezza e inerzia degli uffici dell’Anas, affinché la società in questione proceda al fine di migliorare la viabilità del tratto di strada in questione nelle ore di punta?”, conclude Renato Perrini.