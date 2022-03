Taranto, parcheggi: Il commissario prefettizio risponde a Confcommercio

TARANTO – Dopo la levata scudi sulla vicenda parcheggi e “strisce blu” dei rappresentanti di Confcommercio, non si è fatta attendere la replica dell’amministrazione comunale di Taranto a firma del commissario prefettizio Vincenzo Cardellichio.

“In riferimento alle richieste del Comparto del commercio, il Comune di Taranto si è immediatamente attivato.

Circa le questioni legate alle strisce blu istituite dalla pregressa Amministrazione si è disposta la

modifica delle modalità di richiesta dei permessi di sosta per renderle più puntuali e circostanziate al

fine di evitare abusi e per poter effettuare maggiori controlli.

Per quanto riguarda, invece, le disponibilità di parcheggi aggiuntivi, l’immediata richiesta avanzata dal

Commissario non ha potuto ottenere l’auspicata concessione a causa purtroppo dei modificati

scenari internazionali.

Le problematiche sollevate nell’incontro tenutosi con tutte le sigle firmatarie della richiesta

d’incontro, sono seguite con ogni attenzione, pienamente consapevoli delle difficoltà che in questi

frangenti soffre, e più degli altri, anche il comparto del commercio.”