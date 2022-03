Lecce- In occasione della festa delle Donne, vi proponiamo il monologo che il magistrato ed autore teatrale Salvatore Cosentino, ha eseguito in diretta durante l’ultimo appuntamento di A Chiare Lettere Show, il Talk di AntennaSud condotto dalla giornalista Maria Teresa Carrozzo. Apologia del Tradimento è un monologo accattivante ed empatico che offre tanti spaccato di riflessione. Ve lo siete perso? Allora eccolo qui per voi!

