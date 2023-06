Taranto: Ospedale San Cataldo, ‘Governo acceleri sui 105 mln’

“Per l’ultimazione dell’ospedale San Cataldo di Taranto, insieme al presidente Emiliano e all’assessore alla sanità, Rocco Palese, rafforziamo la nostra convinzione che il Governo nazionale debba darci celermente quanto previsto, ovvero il finanziamento dei 105 milioni di euro necessario per le attrezzature e gli arredi del nuovo ospedale San Cataldo. Noi, come Regione, abbiamo adempiuto a tutti gli iter burocratici compresi quelli relativi al cofinanziamento aggiuntivo. Siamo certi che il Governo centrale farà il suo operato, per poter dare alla nostra comunità e non solo, il nuovo ospedale, con un occhio attento alle attività di didattica universitaria, ricerca e assistenza, che dovrà diventare il fiore all’occhiello del capoluogo ionico”. Lo dichiara in una nota Cosimo Borraccino, consigliere di Michele Emiliano, presidente Regione Puglia, per l’attuazione del Piano Taranto.

