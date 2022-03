Taranto, ore di riflessione: contatti con Bucaro

La sconfitta contro l’Avellino e il periodo nero in casa Taranto impongono delle riflessioni per gli ionici. La società rossoblù nelle scorse ore ha diramato un comunicato, smentendo “riflessioni della proprietà sui componenti dello staff sportivo e tecnico“. Poi ha voluto precisare che il club “prosegue compatta il suo percorso con l’intento di centrare quanto prima la matematica permanenza in categoria.La momentanea flessione dei risultati è attribuibile soprattutto a inaspettati inconvenienti di natura fisica che hanno colpito recentemente i tesserati”.

Nonostante il comunicato stampa, stando a quanto appreso dalla nostra redazione il Taranto avrebbe contattato Giovani Bucaro, qualora il derby contro il Monopoli non dovesse portare un risultato positivo. Al momento rimane un’ipotesi, ma qualche contatto embrionale c’è stato tra le parti. La partita di domenica contro il Gabbiano suona come un’ultima spiaggia per il tecnico rossoblù Laterza.