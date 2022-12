Condividi su...

TARANTO – Un ordigno di medio-alto potenziale è stato trovato dalla Polizia di Stato nei Giardini “Cremonesi” in Viale Magna Grecia a Taranto. La segnalazione sarebbe giunta dagli addetti alla manutenzione del verde pubblico, sul posto si sono subito recati gli artificieri della Questura ionica, l’area interessata è stata circoscritta e interdetta al transito per motivi di sicurezza. L’ordigno è stato disinnescato e la situazione è tornata alla normalità, sono state avviate le indagini per identificare chi ha abbandonato il grosso petardo, pare di produzione artigianale in vista dell’imminente notte di San Silvestro.

Foto F. Manfuso