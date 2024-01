Taranto, morte boss Sambito: indagati 7 medici

I dettagli sulla morte di Cataldo Sambito, noto come ‘U’ring’ nel mondo criminale di Taranto, sono ancora da chiarire. L’indagine si sta ampliando, coinvolgendo ora altri tre medici del reparto ortopedia dell’ospedale Santissima Annunziata, portando il totale a sette medici indagati per omicidio colposo. La procura sta focalizzando la sua attenzione su di loro dopo ulteriori accertamenti legati alle complicanze che hanno portato alla morte del boss, coinvolto in un incidente stradale lo scorso luglio nel quartiere Tamburi.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author