Sono 22 i calciatori convocati da Eziolino Capuano per la sfida di Coppa Italia con il Monopoli di martedì 4 ottobre, valida per il primo turno e in programma alle 17.30 allo Stadio Erasmo Iacovone. Il tecnico rossoblu recupera Tommasini, che aveva abbandonato il campo nel primo tempo del derby con il Foggia. Ci sarà anche Chapi Romano, che con ogni probabilità . Niente da fare per Brandi, Provenzano e Diaby infortunati. (Nella foto Massimo Todaro, Filip Raicevic).

Monopoli parte con 23 convocati per la sfida dello Iacovone. Peppe Laterza, che per la prima volta torna a Taranto da avversario, non potrà contare sugli indisponibili Drudi, Vettorel, Piarulli e Cristallo, ai quali vanno aggiunti gli squalificati Pinto, De Santis.