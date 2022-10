Bari: Cheddira chiude alla nazionale italiana, ‘Ormai ho scelto’

“Ho sempre lavorato duramente in allenamento per migliorare, non è cambiato niente rispetto alla passata stagione”. A parlare con Radio Bari è Walid Cheddira, che grazie ai suoi gol sta facendo sognare i tifosi biancorossi. “Con il Brescia ci siamo divertiti – prosegue l’attaccante -. Ogni compagno giocava per l’altro a dimostrazione di come il gruppo rappresenti la nostra forza. La mia esultanza? È un balletto che spopola in un videogame, ci gioco spesso con i compagni. Indossare la maglia del Marocco è stato un grande onore: ogni bambino sogna di giocare per la propria nazionale. L’Italia può ancora convocarmi? Ormai ho scelto, non sarebbe corretto cambiare”. (Foto Emmanuele Mastrodonato)