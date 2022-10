Il Taranto Football Club 1927 comunica di aver sollevato in data odierna Graziano Gori dall’incarico di allenatore della formazione Primavera. All’ex tecnico l’auguro delle miglior fortune personali e professionali. Al suo posto il club ha raggiunto l’accordo con Antonio Marino, la scorsa stagione nello staff del Nola, in Serie D, club con il quale ha conquistato la permanenza in categoria. In carriera mister Marino ha allenato a Bisceglie in Serie C due stagioni orsono, la formazione Under 17 dell’Avellino per due stagioni dopo aver maturato esperienze in Promozione ed Eccellenza e nella formazione Juniores dell’Isernia. Benvenuto mister Antonio!