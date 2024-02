Taranto, minaccia il suicidio: salvato da poliziotto fuori servizio

Un poliziotto tarantino fuori servizio, attualmente in forza a Palazzo Chigi, è riuscito a salvare un uomo che minacciava di lanciarsi nel vuoto dal canale navigabile di Taranto. È successo nella mattinata di lunedì 26 febbraio. Quando il poliziotto, che in vacanza passeggiava sul Lungomare con la fidanzata, ha notato un capannello di curiosi nei pressi del Ponte Girevole, si è reso conto che un uomo aveva scavalcato la ringhiera manifestando intenzioni suicide. Non pensandoci due volte e dopo aver chiamato i rinforzi, si è avvicinato con l’intento di farlo desistere. Nel frattempo, sul posto è sopraggiunta un’auto della Polizia Locale, che ha convinto l’individuo a rinunciare ai suoi intenti portandolo in salvo. L’uomo poi è stato trasportato all’ospedale SS. Annunziata con un’ambulanza del 118, intervenuta sul posto.

