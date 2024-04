Taranto, Michele Viola nuovo Capo di Gabinetto della Questura

Il Primo Dirigente Michele Viola è il nuovo Capo di Gabinetto della Questura di Taranto.

Nato a Reggio Calabria nel 1972, si è laureato in giurisprudenza nel 1997, consegua una seconda laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni nel 2005 e l’idoneità all’esercizio della Libera Professione Forense nel 2000.

Nel marzo del 2000 frequenta il 91° corso di formazione per Funzionari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia.

Il suo primo incarico risale al 2001 presso Questura di Biella come Funzionario Addetto alla Divisione Polizia Anti Crimine, per poi diventare Dirigente della D.I.G.O.S. e Responsabile del Servizio Polizia di Frontiera e per un periodo svolge anche l’incarico di Reggente della Divisione Polizia Amministrativa Sociale, nel 2005 diventa Capo di Gabinetto della Questura di Biella.

Nel 2007 viene trasferito alla Questura di Latina dove fino al 2012 riveste l’incarico di Dirigente della D.I.G.O.S. e nel 2010 diventa, anche, Capo di Gabinetto Facente Funzioni.

Successivamente, dal 2012 al 2015 ricopre l’incarico di Funzionario Addetto al Settore “Indagini Preventive – Certificazioni antimafia, Monitoraggio Appalti ed Accesso ai Cantieri” presso il Centro Operativo della D.I.A. di Reggio Calabria.

Nel periodo dal 2015 al 2019 riveste l’incarico di Capo Sezione nella Sezione Operativa D.I.A. di Messina e nel 2020 diventa Vice Capo di Gabinetto della Questura di Messina fino al 2022, dove contestualmente assume l’incarico di componente dell’Ufficio Provinciale per la Sicurezza Personale istituito presso la locale Prefettura e quello di Responsabile dell’U.S.I., dell’Ufficio Scorte e del Centralino/messaggistica, nonché Capo della Segreteria di Sicurezza/Funzionario di controllo dell’Organo di Periferico di Sicurezza e di componente nucleo di supporto alla ANBSC istituito presso la locale Prefettura.

Nel 2022 diventa Dirigente del Commissariato di P.S. di Palmi (RC). Infine, nell’aprile del 2024 approda alla Questura di Taranto come Dirigente della Divisione di Gabinetto.

