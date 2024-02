Taranto, Melucci sempre più solo: abbandonato anche da Bitetti e Fornaro

La fine anticipata dell’amministrazione Melucci sembra più vicina. Anche il Movimento Con ha deciso di voltare le spalle al primo cittadino, ormai sempre più solo al comando.

“Accogliamo con soddisfazione la decisione del presidente Bitetti e della capogruppo Stefania Fornaro di posizionarsi con convinzione all’opposizione nel consiglio comunale di Taranto seguendo la linea politica decisa dal nostro Movimento politico”, scrive in una nota Francesco Falcone, coordinatore provinciale del Movimento Con.

”Comprendiamo che la decisione da parte dei nostri riferimenti politici sia stata sofferta, perché come tutti noi avevano creduto in questa coalizione e in questa maggioranza che si è ormai dissolta – aggiunge Falcone -. Questa amministrazione non ha più motivo di essere perché non rappresenta più l’espressione del voto emerso a giugno 2022. Con senso di responsabilità ci metteremo fin da subito in cammino per riconsegnare alla città il governo serio e operoso che merita”, conclude.

