Taranto, maxi rissa in centro: 8 persone denunciate

Otto persone sono state denunciate dalla Polizia dopo la violenta rissa avvenuta intorno alle 13:00 di sabato santo in Via Cesare Battisti, nel cuore di Taranto.

Il personale della Squadra Volante e della Squadra Mobile è intervenuto dopo la segnalazione di una rissa che coinvolgeva almeno una decina di persone, ma i partecipanti si sono dileguati al loro arrivo. Durante lo scontro, una persona ha riportato lesioni ed è stata trasportata in ospedale.

Le indagini, condotte in collaborazione con la Procura della Repubblica di Taranto, hanno visto l’analisi di un video virale su internet che ha fornito importanti dettagli sull’identità dei partecipanti.

Sono state denunciate otto persone, facenti parte di due famiglie, coinvolte nella lite. Le indagini proseguiranno per individuare altri responsabili e per comprendere le cause dello scontro tra i due gruppi familiari.

È importante sottolineare che, nonostante i precedenti penali dei soggetti coinvolti, essi godono del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

