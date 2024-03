Puglia, venti di burrasca: allerta anche a Pasquetta

La Protezione civile pugliese ha emesso una nuova ‘allerta gialla’ per vento su tutta la regione, a partire dalle ore 12 di domenica 31 marzo e per le successive 36 ore. Il vento forte, che in queste ore già ha causato disagi e alcuni danni soprattutto nel barese, caratterizzerà dunque anche la giornata di Pasquetta. Sono previsti, in particolare, “venti forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca”.

