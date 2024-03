Rutigliano, trattore speronato: muore agricoltore

RUTIGLIANO – Un agricoltore sarebbe stato speronato da un’auto in corsa mentre era a borgo del suo trattore, finendo tra la strada e il muretto a secco che delimita la carreggiata. L’uomo, un 50enne di Triggiano, sarebbe morto sul colpo. L’automobilista sarebbe fuggito via senza neanche chiamare i soccorsi. È successo questa mattina sulla strada che collega le sue cittadine del Barese. Sul posto gli agenti della locale e i carabinieri che ora dovranno risalire all’autore del sinistro stradale finito in tragedia.

