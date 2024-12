Taranto, Mastromonaco: “Dobbiamo cambiare mentalità”

L’unica nota lieta nella triste serata del Taranto è l’ennesima prestazione positiva di Gianluca Mastromonaco. L’esterno ha commentato così la sconfitta contro la Juventus Next Gen: “Sapevamo di affrontare una squadra di qualità, con ragazzi giovani ma forti fisicamente. Dovevamo approcciare in maniera differente, non abbiamo giocato come avevamo preparato il match.. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e dare una svolta. Non possiamo aggrapparci agli episodi, dobbiamo concretizzare quel poco che creiamo. Non cerchiamo scuse, dobbiamo dare tutti il massimo. Dobbiamo cambiare mentalità, vogliamo salvare la categoria in qualsiasi modo. Il distacco si fa sentire, potevamo accorciare il distacco ma non ci siamo riusciti. L’atteggiamento non può mai mancare, queste gare sono delle finali. La società? Non ci soffermiamo ciò che succede fuori dal campo, non ci interessa e dobbiamo far parlare il rettangolo di gioco. Crediamo ancora nella salvezza, manca tutto il girone di ritorno. Dobbiamo svoltare, questa città non merita una retrocessione. Soffriamo tutti, dal primo all’ultimo. Sappiamo ciò che stiamo passando, dobbiamo lavorare per salvarci. Psicologicamente non è facile, chi conosce meglio questa piazza deve trascinare i più giovani. Abbiamo ragazzi interessanti che dobbiamo aiutare”.

