Taranto: malmena la compagna, arrestato 45enne tarantino

La Polizia ha arrestato un tarantino di 45 anni per maltrattamenti in famiglia. Una segnalazione giunta al 113 della Questura, relativa all’aggressione di uomo ai danni di una donna, si è interrotta bruscamente. Gli operatori della sala operativa sono risaliti, tramite i sistemi telematici, all’intestatario del numero di cellulare e hanno inviato una pattuglia al domicilio per accertare cosa stesse accadendo.

Nelle immediate vicinanze, i poliziotti hanno notato un uomo strattonare violentemente in strada una donna, che non appena ha visto la pattuglia è corsa verso gli agenti chiedendo aiuto. L’uomo, in forte stato di agitazione probabilmente per l’assunzione di sostanze alcoliche, nonostante la presenza degli poliziotti ha continuato a inveire contro la compagna tentando di colpirla.

La donna ha raccontato che convive con il 45enne da circa 20 anni e che dalla loro relazione sono nati quattro figli. I problemi sono cominciati quando il compagno ha cominciato ad assumere sostanze stupefacenti e alcoliche: pretendendo soldi, ha iniziato a picchiarla e insultarla quasi ogni giorno.

All’ennesima richiesta di denaro, la donna ha deciso di non assecondare le pretese, ma al rifiuto il 45enne è andato su tutte le furie. La donna è stata medicata da personale del 118 per le lesioni riportate, mentre l’uomo è stato arrestato.

