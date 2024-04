Taranto, “Le voci di dentro” al Città di Taranto

TARANTO – Un testo storico e amatissimo diventa protagonista al Festival del Teatro Amatoriale “Premio Città di Taranto”, istituito dal Comune di Taranto e giunto alla terza edizione, realizzato dall’Associazione Artistico Culturale “Compagnia Teatrale Lino Conte” su mandato della Fita Puglia.

Il cartellone organizzato dal direttore artistico Lino Conte continua con la Compagnia “Napolinscena” e lo spettacolo in tre atti “Le voci di dentro” di Eduardo De Filippo, con la regia di Ascanio Cimmino. L’appuntamento è fissato per OGGI venerdì 12 aprile alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Comunale Fusco.

Quando Alberto Saporito, insieme al fratello Carlo, denuncia il presunto assassinio dell’amico Aniello Amitrano, avvenuto per mano dei componenti della famiglia Cimmaruta che abita nelloro stesso palazzo, le indagini della polizia partono immediatamente alla ricerca di una verità che sarà difficile svelare. Ma un’altra indagine, assai più attenta, profonda e per certi aspetti devastante, si dispiegherà dalla penna del grande Eduardo, e metterà tutti i protagonisti della storia, nessuno escluso, di fronte alle proprie fragilità, i propri errori, le proprie colpe.

Scritta nel ’48 del secolo scorso, “Le voci di dentro” è, tra le opere di Eduardo, forse tra le più intime, sofferte, impietose (del resto gli echi della guerra erano ancora troppo vicini) nel descrivere le miserie dell’animo umano, arte nella quale l’autore partenopeo è maestro assoluto, capace di regalare, tra umorismo e malinconia, il racconto della grande metafora della vita.

In scena Marirosa Rina, Bettina Calcagno, Margherita Buono, Maria Pastorelli, Mimmo Macrì, Ascanio Cimmino, Francesco D’Andria, Massimo Cardellicchio, Vito Sgobba, Carla Lovero, Giuseppe Battista, Achille Zizzi.

L’ingresso dello spettacolo è previsto a partire dalle 20.30, con sipario alle ore 21. Il costo dei biglietti è di 12,50 euro per la platea e la galleria (ridotti Fita, Uilt, Over 70, bambini fino a 10 anni al costo di 10 euro) e di 8 euro per le logge. Per informazioni è a disposizione il numero 3427103959.

Il quinto appuntamento con il Festival “Premio Città di Taranto” è in programma venerdì 19 aprile con la Compagnia “Spazio Teatro” e lo spettacolo “Coppia aperta… quasi spalancata” di Franca Rame, con la regia di Luigi D’Andria.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author