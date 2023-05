Taranto: Lancia droga dal balcone, arrestato 61enne

Uno strano e inusuale movimento di giovani tossicodipendenti in uno stabile di via Giusti, a Taranto, ha insospettito gli agenti di Polizia che hanno deciso di approfondire. I controlli hanno permesso di appurare che in quel condominio fosse residente una coppia nota per i numerosi precedenti penali, anche in materia di spaccio di stupefacenti.

Dalla ricerca nelle banche dati è risultato che la donna era agli arresti domiciliari, mentre il suo compagno, un 61enne originario di Lizzano, era sottoposto a sorveglianza speciale.

Pertanto, avendo il fondato sospetto che i due avessero messo in piedi un’attività di spaccio, i Falchi hanno chiesto ausilio agli agenti della Squadra Volante che hanno effettuato un controllo di routine alla donna destinataria della misura restrittiva.

Alla vista degli agenti, il 61enne si è affacciato al balcone lanciando un borsello per strada, probabilmente per disfarsene. I Falchi lo hanno recuperato trovando all’interno circa 110 grammi di hashish.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari nella sua abitazione.

