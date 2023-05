Taranto: Parcheggiatori abusivi, fioccano le denunce

Con la piena disponibilità di tutti gli agenti, in particolare dei nuovi innesti post concorso che hanno terminato il periodo di formazione, riprendono vigore le attività di controllo della Polizia Locale, in particolare quelle mirate a garantire decoro e vivibilità nelle aree urbane.

Nell’ultima settimana, diverse pattuglie di motociclisti si sono concentrate sul fenomeno dei parcheggiatori abusivi in piazza Archita, piazza Kennedy, piazza Castello Aragonese e nell’area parcheggio interna agli uffici comunali di via Anfiteatro. In tutti i casi, i soggetti controllati sono stati denunciati, anche perché recidivi e già destinatari di divieti di accesso alle aree urbane.

Controlli sono stati effettuati anche nei confronti di proprietari di cani, da parte di agenti in borghese, al fine di limitare i fenomeni di imbrattamento del suolo pubblico a causa delle deiezioni animali non raccolte.

«L’impegno del corpo è puntuale e continuo – le parole dell’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci – fronteggiamo quotidianamente situazioni che, soprattutto nel caso dei parcheggiatori abusivi, si sono incancrenite. Ma non abbiamo intenzione di arretrare di un solo passo, anche per dare seguito alle indicazioni del sindaco Rinaldo Melucci rispetto alla tutela del decoro e della vivibilità urbani».

