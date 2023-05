TARANTO – E’ in corso in queste ore da parte del personale della Polizia di Stato l’esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di quattro persone tutte originarie del Capoluogo Jonico, per i reati di tentato omicidio, sequestro di persona e porto abusivo di armi.

I dettagli dell’operazione verranno forniti nella mattinata odierna.

+++ IN AGGIORNAMENTO+++

