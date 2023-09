Taranto: Kanoute ago della bilancia

TARANTO – Risolto il rebus stadio, il Taranto può ora concentrarsi sulle vicende legate al rettangolo verde che, in occasione del derby contro il Cerignola, sarà quello della Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana. Capuano sembra intenzionato a impiegare nuovamente il 3-5-2, anche se l’atteggiamento sbarazzino e privo di tatticismi da parte del Cerignola potrebbe anche indurre il tecnico rossoblù a proporre immediatamente il 3-4-3.

L’ago della bilancia, nel caso specifico, è Kanoute: due gol in quattro uscite per il senegalese che, soprattutto a partita in corso, ha il grande merito di creare scompiglio nelle retroguardie avversarie. A questo punto, il suo utilizzo appare pressoché certo, indipendentemente dal modulo che verrà scelto. In caso di 3-5-2, farebbe coppia con Cianci, se dovesse essere 3-4-3 agirebbe largo sulla destra. Un calciatore dalle qualità importanti che sia contro il Foggia che con il Monterosi ha avuto il merito di suggellare i successi realizzando gol importanti nell’economia delle sfide. Ora è alla ricerca della giusta continuità, la stessa che negli ultimi anni, al di là delle ottime prestazioni, sembra essergli mancata.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp