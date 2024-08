Taranto: indagini geofisiche all’ex Anfiteatro romano, modifiche alla viabilità il 20 e 21 agosto

Nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 agosto 2024, saranno condotte indagini geofisiche nell’area dell’ex Anfiteatro di epoca romana, attualmente occupata dall’edificio noto come ex Mercato coperto.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni, martedì 20 agosto, dalle ore 6:00 alle 18:00, o comunque fino al termine delle esigenze, sarà vietata la circolazione e la sosta nel parcheggio “Principe Amedeo” di Kyma Mobilità. I veicoli in sosta saranno rimossi forzatamente.

Mercoledì 21 agosto, sempre dalle ore 6:00 alle 18:00, verrà interdetta la sosta su entrambi i lati delle strade intorno all’ex Mercato coperto. Le vie interessate includono: Via Anfiteatro (tra Via De Cesare e Via Acclavio), Via Acclavio (tra Via Anfiteatro e Via Principe Amedeo), Via Principe Amedeo (tra Via Acclavio e Via De Cesare) e Via De Cesare (tra Via Principe Amedeo e Via Anfiteatro).

Per limitare i disagi ai residenti e agli abbonati ai parcheggi cittadini, nei giorni delle operazioni sarà consentito ai titolari di permessi di sosta per le zone A, B e C di parcheggiare in aree diverse da quelle indicate sui loro permessi, purché ricadenti all’interno delle suddette zone.

Infine, mercoledì 21 agosto, dalle 6:00 alle 18:00, la circolazione veicolare sarà temporaneamente vietata – eccetto per taxi, mezzi pubblici e di emergenza – nelle seguenti strade: Via Anfiteatro (tra Via Giovinazzi e Via Acclavio), Via Acclavio (tra Corso Umberto e Via Principe Amedeo), Via Principe Amedeo (tra Via Berardi e Via De Cesare), Via De Cesare (tra Via Mazzini e Via Anfiteatro) e Via Santissima Annunziata.

