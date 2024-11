Taranto, il Salinella diventerà il quartiere dello sport

Il quartiere Salinella di Taranto si trasformerà nel cuore pulsante dello sport cittadino grazie a un ampio progetto di potenziamento delle infrastrutture in vista dei XX Giochi del Mediterraneo del 2026.

Con nuovi impianti dedicati a skate, tennis, pattinaggio, oltre al rinnovato PalaRicciardi, la pista di atletica e lo stadio Erasmo Iacovone, il Salinella diventerà un vero e proprio polo sportivo.

Parte fondamentale del progetto sarà la creazione di 23.000 metri quadrati di parcheggi, capaci di ospitare fino a 800 veicoli, per agevolare l’accesso al nuovo centro sportivo. Nella foto, l’area destinata ai parcheggi è evidenziata in giallo, offrendo una visione chiara dell’intervento strutturale in programma.

Il piano fa parte del Masterplan di Taranto 2026, mirato a dotare la città di strutture moderne e accessibili, migliorando la viabilità e i servizi per accogliere al meglio gli spettatori di un evento sportivo internazionale.

