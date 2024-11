Polizia chiude pizzeria nel tarantino per carenze igieniche

La Polizia ha sospeso l’attività di una pizzeria a Monteiasi (Taranto) per gravi carenze igienico-sanitarie. La Squadra Amministrativa della Polizia, insieme al personale S.I.A.N. dell’Asl di Taranto, ha ispezionato il locale riscontrando gravi carenze strutturali e igieniche, cattivo stoccaggio degli alimenti e un impianto idrico non idoneo. Il S.I.A.N. ha disposto la sospensione dell’attività fino alla messa in regola, mentre il titolare ha ricevuto sanzioni amministrative per 5mila euro.

