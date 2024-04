Taranto, il ritorno di Ribaltissima con Corrado Blasi

TARANTO – Quarto appuntamento con la rassegna “Ribaltissima”, OGGI domenica 7 aprile, alle ore 19.30 al Teatro Tarentum di Taranto. A salire sul palco la compagnia “L’erba cattiva” con un nome storico del panorama teatrale tarantino, Corrado Blasi: in scena l’esilarante commedia dai contorni grotteschi dal titolo “Na famiglie quase normale, une no’ sserve e l’otre no’ vvale”, con regia e adattamento dialettale dello stesso Blasi su testo originale di Stefano Palmucci. Un’altra serata di teatro da non perdere nel cartellone allestito dal direttore artistico Aldo Salamino, grazie alla produzione curata da Urban in motion di Ciro Lupo.

Un uomo molto pigro è sposato, da molto tempo, con una donna che invece ha ancora una certa “voglia di vivere” che la porta ad una strana frequentazione. La loro figlia è innamorata di un bravo ragazzo che certamente ricambia ma il loro amore è contrastato dal padre per apparenti e sconosciuti motivi personali.

Con loro vive una nonna ancora arzilla che, avendo comunque una certa età, palesa alcuni problemi tipici di chi ha subito l’ingiuria del tempo.

La casa è frequentata inoltre da una allegra quanto innocua cugina che ha però il vizietto di ingigantire anche gli eventi più semplici.

Il quadro si completa con l’intervento di due meticolosi agenti delle tasse che contribuiranno ad aumentare lo scompiglio che già regna in una casa normale… ma non troppo.

Saliranno sul palco nel corso dei due atti Giovanni Diricatti, Giusy Natale, Anna Riccardi, Giulia Serra, Andrea Padula, Mimma Pignatelli, Vita Mascaretti, Carmine Mariella, Cosimo De Bartolomeo.

Sipario alle ore 19.30. Il costo dei biglietti è di 10 euro per la platea e 8 euro per la galleria con posto unico numerato. Per informazioni e prevendite sono a disposizione i numeri telefonici 3923096037 e 3917475725.

