Pugliese vince la Silicon Valley Fellowship e lancia raccolta fondi

Giacomo Chiriatti ha 24 anni, è pugliese, di Martano (Le), ed è stato selezionato per partecipare alla Silicon Valley Fellowship (SVF), un prestigioso programma di studio e intensa formazione pratica in ambito di Big Tech e innovazione, che si terrà nell’omonima regione statunitense dal 26 al 30 aprile 2024.

Studente di matematica e animato da una profonda passione per il tech, Giacomo avrà ora l’occasione di calarsi a pieno regime nella mentalità dell’area mediante questa full immersion caratterizzata da visite aziendali, laboratori, workshop e momenti di condivisione delle esperienze con startupper di successo, ingegneri e businessmen di caratura mondiale.

Per far fronte alle spese che questa esperienza comporta, lo studente salentino ha recentemente lanciato una raccolta fondi dal titiolo “Verso l’Eldorado dell’innovazione: Supportami!” sulla piattaforma online “Gofundme”. A oggi, Giacomo ha ottenuto 74 donazioni libere e ha coperto oltre il 36% dell’importo totale.

“Sono Giacomo, un giovane ambizioso con un amore profondo per la matematica e una passione per il tech. – si legge sulla piattaforma digitale –. Nella mia terra, il Salento, ho avuto la fortuna di muovere i miei primi passi da matematico, circondato da un ambiente creativo e a misura di studente. Sono sempre stato del parere che le cose più importanti che un individuo possa fare sono due: guardarsi dentro è la prima, seguire ciò che vi trova è la seconda. Sono venuto qui per dedicarmi allo studio di problemi al confine tra la matematica e la fisica, come ad esempio i cosiddetti problemi a frontiera libera, con l’obiettivo di fare ricerca su questi temi. C’è qualcosa in questo genere di problemi che mi affascina, che cattura la mia attenzione fin da quando ero un bambino. Per rendere sostenibile questa scelta, e quindi mantenermi qui a Pisa, dove sono ora, ho intrapreso un percorso lavorativo (completamente in smart working) part time, con il quale ho l’opportunità di applicare le competenze apprese negli ultimi anni in materia di business, innovazione e intelligenza artificiale. La partecipazione alla Silicon Valley Fellowship è un’occasione unica per imparare dai migliori in materia di innovazione tech e lasciarmi ispirare, in modo da tornare in Italia con qualcosa di unico in mano da distribuire nei prossimi anni sul mio territorio”.

Chiunque volesse approfondire e supportare il sogno di Giacomo, trova la scheda al seguente indirizzo: https://gofund.me/1af62139

