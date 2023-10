Taranto: Iacovone, Ciraci ‘Lavori terminati, ora tocca alla Prefettura’

Sono terminati tutti gli interventi di competenza del Comune di Taranto, necessari a rendere nuovamente fruibile, anche se in maniera parziale e quindi con l’esclusione della curva sud, lo stadio “Erasmo Iacovone”.

Realizzati i bypass agli impianti, quelli indispensabili per l’agibilità come video-sorveglianza, elettrico e antincendio, ed effettuati i necessari collaudi, la direzione Lavori Pubblici effettuerà lunedì, salvo imprevisti, richiesta alla Prefettura di convocazione della “Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo”, unica deputata ad esprimersi in maniera definitiva sull’agibilità dell’impianto.

«Abbiamo fatto il nostro in tempi da record – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Ciraci – grazie all’impegno degli uffici e delle aziende incaricate, tutti consapevoli che il traguardo di riconsegnare lo stadio alla città fosse imprescindibile. Ora la parola passa alla Prefettura e alla commissione di vigilanza, che auspichiamo possa esprimersi in tempo per consentire al Taranto di giocare in casa il 15 ottobre. C onfidiamo anzi, che sarà così, perché vogliamo tutti questo risultato».

