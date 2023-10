Un derby fondamentale per il percorso del Casarano. La sfida contro il Nardò potrebbe essere il match spartiacque per la stagione dei salentini. Ne è consapevole anche mister Laterza, tecnico dei rossazzurri, che si è espresso così in conferenza stampa: «Contro Gallipoli e Nardò siamo partiti bene all’inizio della partita e abbiamo finito anche meglio. Dobbiamo essere bravi nella lettura dei vari momenti della gara. Sappiamo di non aver iniziato bene, ne siamo consapevoli e siamo arrabbiati per questa situazione. Ci sono tantissime cose da migliorare, effettivamente durante la partita ci sono dei momenti in cui molliamo alla prima difficoltà: una squadra forte deve sapersi anche difendere, non solo attaccare, e saper leggere le varie fasi di un incontro».

Laterza torna a parlare della sfida pareggiata contro la Palmese: «Alla prima difficoltà abbiamo perso lucidità, giocando con distanza dall’avversario: viviamo questi momenti dove la paura subentra anche a causa dell’inizio non positivo. Dopo la rete subita la squadra ha reagito e ha dimostrato che, di fronte alle difficoltà, sa riprendere lucidità per affrontare il resto della gara. La sconfitta e i tre pareggi pesano nell’ambiente ma siamo consapevoli di aver lavorato con la voglia e la determinazione per portare a casa questa vittoria».

Tanto lavoro in settimana per preparare al meglio il derby col Nardò: «Abbiamo analizzato gli errori e stiamo cercando di dare maggior qualità nell’ultimo passaggio: dobbiamo sbagliare meno e sprecare meno situazioni potenzialmente importanti. Contro la Palmese avremmo voluto portare a casa la vittoria: i ragazzi sono vogliosi e carichi. Il Nardò si batte con la lucidità, tranquillità e il grande entusiasmo. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza: siamo una grande squadra, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Ora occorre avere la forza mentale di giocarci questa partita».

Situazione infortunati: «Perez non si è allenato tutta la settimana, Rajkovic ha subito una botta nella partita di giovedì. Si è fatto male anche Perdicchia. Non recupero nessuno tra Munoz, Ajeti e Versienti. Chi scende in campo è consapevole di dover giocare una partita per tutto il gruppo e dovrà dare il massimo, anche per i compagni che non potranno partecipare all’incontro».

