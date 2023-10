Foggia: Cudini, ‘Il Monopoli non merita la classifica che occupa’

(Di Lorenzo Ruggieri) Mirko Cudini non si fida della classifica del Monopoli e avvisa i suoi: “Non dovremo guardare la classifica del Monopoli, gioca bene e ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. La gara sarà molto difficile e verrà giocata su un campo ostico”, ha dichiarato il tecnico del Foggia alla vigilia del match contro i biancoverdi.

Condizioni fisiche ed emergenza: “Nella rifinitura cercheremo di recuperare qualcuno, pur senza forzare. È vero, siamo in emergenza, ma ho a disposizione dei ragazzi duttili. Mi auguro sempre di poter schierare i giocatori nei propri ruoli, ma a volte occorre fare di necessità virtù. Mi fa piacere avere a disposizione un gruppo disponibile ad adattarsi, per un allenatore è molto importante”.

Crescita: “Dalla partita col Monopoli cerco risposte sotto forma di continuità, atteggiamento, prestazione e attaccamento alla maglia. La squadra sta dimostrando di avere queste caratteristiche e mi permette di essere più tranquillo, trasmettendomi sensazioni positive. L’autostima, poi, è aiutata dai risultati, che permettono di lavorare meglio. Dobbiamo migliorare, però, sotto gli aspetti tecnici e tattici. Non dobbiamo sentirci appagati, cercheremo sempre di migliorare”.

Peralta ed Embalo: “Sono entrambi mancini e prediligono partire da destra per rientrare e calciare. Diego ha dimostrato di saper giocare in varie posizioni e se i giocatori sono disponibili potranno formare anche un tandem d’attacco”.

Riccardi: “È arrivato per darci una mano e sopperire all’assenza di Marzupio. Ha giocato l’intera sfida con il Sorrento: non è stata una gara impegnativa ma i 90 minuti gli sono serviti. Dobbiamo essere cauti, ma avrà modo e tempo per essere impiegato in campionato”.

