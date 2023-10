Tisci verso Cerignola-Benevento: “La squadra cresce, faremo una grande prestazione”

CERIGNOLA – Il Cerignola ospita il Benevento in un “Monterisi” che si prepara ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni. Queste le parole del tecnico Ivan Tisci ai microfoni del club ofantino: “Ci aspetta un incontro sicuramente difficile ma la squadra sta crescendo, ci manca qualche punto ma sono contento di ciò che stiamo facendo. La vittoria ci serve e farebbe bene, abbiamo cominciato bene e vogliamo sfruttare questo impegno casalingo per far felici i nostri tifosi che ci sono sempre stati vicini. C’è bisogno di tutti, i ragazzi hanno bisogno di sostegno e sono convinto che faremo una grande prestazione”.

Per Tisci il percorso di crescita del suo Cerignola è evidente: “Legarsi solo ai risultati è sbagliato, io vedo una squadra in crescita che ha sfoderato buone prestazioni a parte qualche frazione di gara meno brillante. Ce la siamo giocata sempre a viso aperto, così com’è successo contro il Taranto in una gara che avremmo meritato di vincere. Bene anche in Coppa Italia, a dimostrazione che i titolari sono in tanti. Dobbiamo migliorare ma la strada intrapresa è quella giusta”.

Il digiuno da gol dell’Audace prosegue da quattro gare: “Nelle ultime partite abbiamo costruito tanto ma concretizzando poco, i ragazzi devono però viverla con serenità perchè hanno le qualità. Sono comunque contento perchè la squadra riesce a creare e se si creano le occasioni prima o poi si otterranno anche i risultati”.

In riva all’Ofanto arriva il blasonato Benevento, Tisci è consapevole della caratura dell’avversario: “Non lo presento certo io, in questa società ci ho anche lavorato e mi è rimasto un ottimo ricordo. Non ha nulla a che fare con questa categoria, si ritrova un organico di tutto rispetto con calciatori di livello superiore ma ben calati in questa realtà. Sarà una partita difficile e stimolante”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp