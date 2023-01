Taranto: Guida si congeda con un post su Instagram

“Ciao Taranto! Grazie”. Attraverso una storia su Instagram, Michele Guida, trequartista classe 1998, ha salutato così il popolo rossoblu. La sua avventura in riva allo Jonio è terminata dopo sei mesi, ma potrebbe non essersi chiusa definitivamente. Guida è stato ceduto in prestito secco (manca solo l’ufficialità) alla Turris: significa che al termine della stagione, salvo nuovi accordi, tornerà a vestire la maglia rossoblu.

