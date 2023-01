BARI – Due o tre puntelli per completare la stagione. Dopo aver fatto altre tre uscite il Bari punterà ad assicurarsi quegli elementi che possano dare a Mignani tranquillità nei reparti rimasti con meno cambi. Sono già stati sistemati D’Errico, Cangiano e Paponi. Il primo veste la maglia del Crotone, il secondo è stato restituito al Bologna che lo ha girato al Fortuna Sittard, il terzo è andato all’Imolese dove ha ricomposto la coppia con Simeri Gli altri giocatori in partenza sono Guillame Gigliotti, Manuel Marras e Manuel Scavone. Il primo è sempre nel mirino del Crotone, sul secondo c’è il Catanzaro, per il terzo si è affievolito l’interesse del Trento, che chiedeva al Bari una pesante compartecipazione sull’ingaggio. Una volta fatte queste uscite si punterà il mirino sul vice Maiello e su una mezzala che di fatto prenda il posto di Folorunsho, impiegato ormai in pianta stabile nel tridente offensivo. Un giocatore con queste caratteristiche potrebbe essere Mattia Valoti, 10 reti in 31 partite nella passata stagione con il Monza. Una pista non facilissima, vista la concorrenza di Cagliari, Benevento e Reggina e un contratto fino al 2025 a cifre elevante con i brianzoli. L’operazione non è semplice ma Polito resta alla finestra per regalare a Mignani un rinforzo di spessore.

