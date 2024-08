Taranto, Guardia di Finanza: sequestrati oltre 30.000 prodotti pericolosi

Continuano le operazioni della Guardia di Finanza di Taranto per contrastare la diffusione di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Grazie ai controlli del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Taranto, sono stati sequestrati più di 30.000 articoli privi delle informazioni obbligatorie previste dal “Codice del Consumo”.

Tra i prodotti ritirati figurano articoli per l’illuminazione e casalinghi, non conformi alle norme in materia di etichettatura e sicurezza. In particolare, oltre 20.000 piatti e posate in plastica riportavano indebitamente il logo “MOCA” (materiali destinati al contatto con gli alimenti), senza possedere il necessario certificato di conformità.

Le Fiamme Gialle hanno segnalato i titolari degli esercizi commerciali coinvolti all’Autorità competente e stanno ora concentrando le indagini sulla filiera produttiva e distributiva di questi articoli. L’obiettivo è smantellare le reti illegali e recuperare i profitti derivanti da queste attività illecite.

Il commercio di prodotti non conformi danneggia il mercato, penalizzando le aziende che operano nel rispetto delle regole.

