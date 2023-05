Taranto: Guardia di Finanza sequestra 400.000 articoli contraffatti

La Guardia di Finanza di Taranto ha eseguito controlli in numerosi esercizi commerciali nel capoluogo jonico e nei comuni di San Giorgio Ionico e Pulsano per contrastare la vendita illegale di prodotti contraffatti e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 400.000 articoli di vario genere tra capi di abbigliamento e articoli in plastica per uso alimentare con marchi falsi, cosmetici e guanti in lattice senza le prescritte etichette di sicurezza, giocattoli privi della marcatura “CE” e delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”.

La normativa stabilisce che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati in Italia, devono riportare almeno le informazioni sulla denominazione legale o merceologica del prodotto, l’identità del produttore, il paese di origine, la presenza di sostanze dannose per la salute o per l’ambiente, i materiali utilizzati e i metodi di lavorazione.

Condividi su...



Linkedin

email