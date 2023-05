Barletta: Sorpresi a confezionare droga, tre arresti

I Carabinieri di Barletta hanno arrestato tre persone sorprese a confezionare dosi di marijuana in un’abitazione di un complesso residenziale di via Canne, nella periferia della città. In manette sono finiti due uomini di 20 e 22 anni, entrambi con precedenti penali, e 50enne incensurato.

Da diverse settimane, i militari stavano monitorando l’edificio e avevano accertato un continuo flusso di persone in ogni ora del giorno e della notte. Nella giornata del primo maggio, i militari hanno deciso di intervenire. Fatta irruzione nell’appartamento, hanno trovato i tre intenti a preparare e confezionare circa 250 grammi di marijuana utilizzando un bilancino di precisione.

Sono state sequestrate 120 dosi di droga, insieme a 200 euro in contanti considerati come il ricavo delle attività di spaccio. I tre si trovano attualmente in carcere a Trani e sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

