Acciaierie d’Italia parteciperà all’edizione 2023 di Made in Steel, la principale manifestazione fieristica del settore siderurgico in Italia, in programma a Milano ogni due anni nelle strutture espositive di Fiera Milano Rho.

L’appuntamento con la clientela e gli operatori di settore è per i giorni 9, 10 e 11 maggio, con uno spazio di 200 mq al padiglione 22, stand E 52.

Lo stand veicolerà il payoff dell’azienda Steel Forward, indicativo dell’impegno a definire standard per la produzione di acciaio primario e più in generale per la siderurgia italiana ed europea. Un impegno basato su ricerca, tecnologia, innovazione, sviluppo delle risorse umane e attenzione all’ambiente e alla sicurezza.

La manifestazione sarà anche l’occasione per condividere con gli stakeholder il Rapporto di Sostenibilità 2022 di Acciaierie d’Italia. Si tratta del primo rapporto di sostenibilità riferito all’intera azienda da oltre dieci anni e sottolineerà tra l’altro gli importanti progressi che hanno portato alla realizzazione del Piano Ambientale.

Il Rapporto evidenzierà anche l’avanzamento delle attività negli ambiti dell’innovazione – con il nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo – e della formazione avanzata, che vede la sua più alta espressione nella Technical Academy recentemente inaugurata nello Stabilimento di Taranto.

Nel concetto Steel Forward rientra la propositività commerciale, ribadita anche attraverso un roadshow che entro fine anno toccherà tutti i principali stabilimenti di Acciaierie d’Italia.

Produrre acciaio ai più elevati standard di mercato richiede collaborazione ed è per questo che Acciaierie d’Italia ospiterà presso il suo stand una rappresentanza della AIGI – Associazione Indotto AdI e General Industries, che riunisce la quasi totalità delle aziende che lavorano in partnership con il siderurgico a Taranto.

