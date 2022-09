Marcel Vulpis, vice presidente vicario della Lega Pro, sarà ospite del Taranto in occasione del derby di campionato con il Foggia di sabato 1 ottobre. “È un grande onore per la società rossoblu poter contare sulla presenza dei vertici della più grande lega professionistica di calcio italiana per numero di club partecipanti – si legge in una nota del club rossoblu -. La visita di Vulpis a Taranto si inserisce all’interno delle normali attività relazionali e istituzionali della Lega che porta ogni domenica il presidente Ghirelli e i vertici della stessa in tour negli stadi della Serie C per un confronto diretto con le dirigenze dei club. Un incontro che rappresenta il rapporto minimo che gli stessi club devono avere con la Lega Pro”, chiude la nota.