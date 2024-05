Taranto Fc, si riparte da Capuano e dal settore giovanile

TARANTO – Capuano siederà ancora sulla panchina rossoblù, massima attenzione al settore giovanile, il Taranto riparte da qui. A distanza di una settimana dalla conclusione della brillante stagione sportiva, la dirigenza ionica comincia a programmare il futuro. La società in questi giorni è impegnata su due fronti: sistemare la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C e lanciare le basi per la nuova stagione. Eziolino Capuano resterà alla guida della prima squadra, ha un contratto che lo lega agli ionici fino a giugno del 2026, a spazzare le voci di un suo possibile addio anticipato e’ lo stesso presidente Massimo Giove: “Capuano resterà a Taranto al 100%”. A metà giugno verrà illustrato nel dettaglio il programma tecnico che si intende attuare, non si esclude l’arrivo di un direttore generale di esperienza. L’altra novità giunge dal settore giovanile, il club ionico intende avviare un progetto di valorizzazione dei giovani calciatori tarantini, a tal proposito e’ stato individuato il nuovo responsabile tecnico del vivaio rossoblù, si tratta di Pietro Armenise, 63 anni, da calciatore ha vestito le maglie di: Reggina, Foggia, Monopoli, Venezia e Casertana, da tempo lavora con i ragazzi, tra le varie esperienze e’ stato responsabile del settore giovanile della Reggina e recentemente ha gestito la scuola calcio del Bari. Armenise lavorerà in stretta collaborazione con il presidente Giove, l’obiettivo di creare, attraverso là programmazione, un settore giovanile in grado di sfornare talenti da far approdare in prima squadra.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author