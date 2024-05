Serie B, playoff: il Venezia è la prima finalista

Il Venezia è la prima finalista dei playoff di Serie B. Dopo aver vinto 1-0 a Palermo, i lagunari si sono imposti anche nel ritorno al Penzo battendo i rosanero 2-1. Decisivi per la vittoria i gol di Tessmann, che al 4′ sorprende Pigliacelli con un tiro dalla distanza, e di Candela, che al 43′ conclude su assist di Zampano dopo una splendida azione. Inutile per i siciliani l’autorete di Svoboda all’86’. Gli arancioneroverdi affronteranno in finale Cremonese o Catanzaro, dopo il 2-2 dell’andata.

