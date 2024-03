Taranto, Fabbro: ‘Non siamo inferiori a nessuno’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Seconda rete stagionale, prima allo Iacovone, per Michael Fabbro, decisivo nel derby con la Virtus Francavilla. Una rete che pesa come un macigno e consente al Taranto di sognare sempre più in alto: “Sentivamo particolarmente questa sfida, giocare con squadre del genere non è mai facile. I gol allo scadere sono frutto di un gruppo che ci crede sempre e lo dimostra anche in allenamento. Dopo il gol mi sono emozionato, sono felice sia a livello personale che collettivo. Questa vittoria ci fornisce autostima e consapevolezza. Il gruppo è composto da persone umili, ma dobbiamo essere consapevoli di essere una grande squadra, non inferiore a nessuno. Dedico il gol alla mia famiglia, alla fidanzata e a me stesso. Non è stata una stagione facile, però cerco sempre di dare il massimo. Giocando di più ho ritrovato la forma fisica ideale e spero di continuare così. Il mercato? Ho sempre pensato ad allenarmi bene, volevo restare qui per provare un’emozione come quella del gol”.

