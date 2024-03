Virtus Francavilla, Donatiello: ‘Il Taranto ha meritato’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Al termine del derby perso contro il Taranto, il vicepresidente della Virtus Francavilla, Tonino Donatiello, ha dichiarato ai microfoni di Antenna Sud: “La partita sembrava indirizzata verso il pareggio, ma il Taranto ha avuto una marcia in più, caratteristica che a noi manca. Abbiamo disputato una buona gara contro una grande squadra, avremmo potuto ottenere un punto ma la vittoria degli ionici è meritata. Ora affronteremo un’altra guerra contro l’Avellino, squadra attrezzata per vincere il campionato. Mancano poche partite, probabilmente faremo i playout ma non lasceremo nulla agli avversari”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author