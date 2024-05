Taranto, una mappa per prevenire incidenti stradali su provinciali

La Provincia di Taranto, in occasione dei 100 anni dell’ente, ha messo a disposizione dei cittadini uno strumento utile per la prevenzione degli incidenti sulle strade provinciali ad alta densità di traffico.

Si tratta di una mappa interattiva in cui chi deve attraversare un tratto lungo le strade provinciali può visualizzare quelle ad alta percorrenza con il relativo grado di pericolosità (medio, medio alto, alto, molto alto).

Come è possibile vedere già dall’immagine, sono presenti tutte le strade del territorio provinciale (sia del versante orientale che occidentale) a rischio di incidenti.

“Troppi sono purtroppo gli incidenti che avvengono lungo le strade del territorio. Ed è per questo che riteniamo questa mappa uno strumento utile per la percorribilità del sistema viario. Invitiamo tutti alla prudenza, a mantenere la giusta distanza di sicurezza e a rispettare i limiti di velocità. L’attenzione della Provincia è alta anche sulla Strada Statale 100 per la quale, attraverso gli uffici tecnici, è stato richiesto un intervento ad Anas per un’immediata messa in sicurezza del tratto tarantino”, ha dichiarato Rinaldo Melucci, presidente della Provincia di Taranto.

Il link a cui è possibile collegarsi per consultare la mappa 👉🏿 QUI

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author