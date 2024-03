Virtus Francavilla, Villa: ‘Gol nato da un fallo stupido’

(Di Lorenzo Ruggieri) Ancora una volta, la Virtus Francavilla si arrende al Taranto per un gol allo scadere. Una sconfitta commentata così da Alberto Villa, tecnico dei biancazzurri: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, onorando il derby. La squadra si è impegnata e ha difeso ottimamente fino al 90′, quando abbiamo commesso un fallo stupido e abbiamo subìto il gol del Taranto. I ragazzi ci hanno messo anima e cuore e la cosa più bella è stata l’applauso del pubblico al termine della sfida. A metà del secondo tempo ci siamo anche accontentati del punto, avendo diversi giocatori non al meglio della condizione. Grazie alla maggiore freschezza, il Taranto era più veloce nel palleggio ma nella prima metà di gioco abbiamo avuto tre occasioni nitide. Ora ci riposeremo e penseremo alla prossima sfida. Non ho visto la classifica, dobbiamo lavorare per migliorare la nostra posizione e cercare di fare il massimo”.

