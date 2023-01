Taranto e Turris non si graffiano, 0-0 giusto

Lo 0-0 tra Taranto e Turris è la naturale conseguenza di una partita sostanzialmente equilibrata, ma priva di vere e proprie emozioni. Pari praticamente in tutto: nessuna rete segnata, stessi angoli (4) e un espulso a testa: Tommasini nel Taranto per doppia ammonizione, Frascatore nella Turris per gioco violento (rosso diretto). Nella prima frazione è più vivace il Taranto, che ci prova dal limite con Provenzano e Ferrara, ma non inquadrano la porta. Al 32’, la squadra di Capuano va vicinissima al vantaggio: in area, Tommasini si libera di un avversario, batte a rete, ma Perina gli chiude lo specchio. Nella ripresa latitano i tiri in porta (nemmeno uno), di contro aumentano i cartellini. Galipò manda sotto la doccia prima Tommasini (doppia ammonizione, ingenua e gratuita la prima), poi Frascatore per un colpo proibito a Manetta nell’area rossoblu. Da segnalare gli esordi in rossoblu per Bifulco e Semprini: prova anonima per entrambi, da rivedere.

TARANTO-TURRIS 0-0

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Evangelisti (55’ Manetta), Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Antonio Romano, Labriola, Provenzano (55’ Mazza), Ferrara (90’ La Monica); Tommasini, Rossetti (55’ Rossetti). Panchina: Loliva, Canalicchio, Semprini, Chapi Romano, Diaby. All. Capuano.

TURRIS (4-3-3): Perina; Boccia, Di Nunzio (71’ Miceli), Frascatore, Contessa; Haoudi (77’ Manzi), Taugourdeau (54’ Maldonado), Acquadro; Vitiello (71’ Gallo), Longo, Ercolano. Panchina: Donini, Fasolino, Zampa, Invernizzi, Finardi, Stampete. All. Fontana.

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze. Assistenti: Francesco Valente di Roma 2 e Andrea Bianchini di Perugia. IV: Giorgio Di Cicco di Lanciano.

AMMONITI: Fontana, Boccia, Miceli (TU); Evangelisti (TA).

ESPULSI: Al 67’ Tommasini (T) per doppia ammonizione. Al 75’ Frascatore, rosso diretto per gioco violento.

NOTE: Angoli 4-4. Recuperi 0’/7’.

Condividi su...

Linkedin email